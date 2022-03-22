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Игорь ПЛАСТУН: «Помощь Украине идет отовсюду, люди открыты»

Украинский футболист поделился мыслями о войне

  • 22.03.2022 13:33
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Игорь ПЛАСТУН: «Помощь Украине идет отовсюду, люди открыты»
© ФК Мальме. Игорь Пластун

Украинский футболист «Лудогорца» Игорь Пластун рассказал, как в Болгарии помогают беженцам из нашей страны, а также поделился мнениями о послевоенном восстановлении украинского футбола.

«В Болгарии все постоянно спрашивают об Украине и пытаются как-то помочь. В моем клубе, «Лудогорце», была такая инициатива. Люди помогали, покупали вещи, которые сейчас нужны нашим беженцам здесь, в Разгарде, и в Варне, что неподалеку. Поэтому помощь идет отовсюду, люди открыты и пытаются помочь.

После 2014-го у нас были очень тяжелые годы, только в последние два года все начало потихоньку налаживаться. Сейчас мы снова окунемся в бездну, но это не главное. Футболисты останутся, клубы останутся, и мы будем все вместе восстанавливать и пожинать плоды случившегося. Но сейчас на первый план должны выйти честные люди, которые будут отвечать за происходящие в украинском футболе процессы и займутся, в первую очередь, детьми, развитием полей и академий», - сказал Пластун.

Источник — Футбол 1/2/3

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