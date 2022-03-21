Сергей НАГОРНЯК: «Чудовище из бункера захотело войти в историю»

Наставник сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк прокомментировал войну с россией:
«Не могу обо всем этом говорить без злости. Мы все отдавали себе отчет в том, насколько неадекватен у нас сосед. Но также почти все до последнего момента не верили в вероятность полномасштабной войны. Думали – «политика», «нагнетают».
Это беда. Чудовище из бункера захотело войти в историю… И вошло. Только в негативном плане.
Я играл в РФ. И тогда, в 1990-х, мне казалось, что они, в общем, обычные люди, во многом похожие на нас. Что же случилось? Есть такое слово – пропаганда. Оно изменяет все. А там такая пропаганда, что посади любого человека перед телевизором буквально на день, и он радикально поменяет видение мира.
Там это машина. Система. Там все рулят такие, извините, п******ы, как Соловьев, которые, по-моему, новый тип людей воспитали – зазомбированных баранов.
Давным-давно прочитал мысль, что из всего человечества только 15% людей владеют логическим мышлением. Не верил. Но РФ заставила поверить».
Ранее Нагорняк назвал россиян биомассой.
Источник — FanDay
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