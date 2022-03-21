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Сергей НАГОРНЯК: «русские – не народ, а биомасса»

Украинский футболист и тренер – о населении рф

  • 21.03.2022 18:24
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Сергей НАГОРНЯК: «русские – не народ, а биомасса»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Главный тренер сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк поделился мнением по поводу населения россии:

«Извините за грубость, но не могу удержаться: русские – это не народ, а биомасса. Самая богатая в мире страна с огромными ресурсами, при этом каждый пятый за чертой бедности, каждый третий обогревает дома дровами, их олигархи жируют, а 75% населения поддерживают уничтожение Украины.

Да, у них есть нормальные люди, но мало. Что показательно: среди русских спортсменов нормальных людей почти нет. Позатыкали языки в жопы и делают вид, что их это не касается».

Источник — FanDay

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