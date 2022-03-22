Реал летом собирается подписать Упамекано

«Реал» решительно настроен усилить состав защитником «Баварии» Дайо Упамекано.
Игрок не смог адаптироваться в мюнхенском клубе и подвергся критике со стороны главного тренера Юлиана Нагельсманна.
Как сообщает источник, «Реал» готов воспользоваться этой ситуацией и купить футболиста.
В этем сезоне Упамекано провел 30 матчей, в которых забил один гол и сделал 4 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.
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Источник — Le 10 Sport
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