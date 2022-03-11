Реал готовит новый контракт для Бензема

«Реал» намерен сохранить в команде французского форварда Карима Бензема. По информации инсайдера Николо Скиры, мадридский клуб готовится предложить ему новый контракт.

Нынешнее соглашение действует до лета 2023 года, новое будет рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 30 голов и 12 ассистов в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее 34-летний форвард оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против ПСЖ.