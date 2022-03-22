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Лиону интересен один из бразильцев Шахтера

Давид Нерес может продолжить карьеру во Франции

  • 22.03.2022 09:25
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Лиону интересен один из бразильцев Шахтера
© ФК Шахтер. Давид Нерес (справа)

Руководство «Лиона», который не слишком удачно проводит нынешний сезон, рассматривает возможность усилить состав команды прямо сейчас за счет открытого трансферного окна для футболистов из УПЛ, которым ФИФА дала возможность временно подыскать себе новые клубы из-за войны, развязанной рашистами.

Наиболее интересной фигурой для «ткачей» в стане «горняков» является 25-летний вингер Давид Нерес, которого «Шахтер» приобрел у «Аякса» в январе за 12 миллионов евро.

В настоящий момент серьезных контактов между «Лионом» и Нересом нет, однако источник отмечает, что переезд во Францию видится для вингера интересной возможностью.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов рассмотреть вариант с продажей Нереса, если при этом украинскому клубу удастся вернуть инвестированные в сделку средства.

Источник — Footmercato

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