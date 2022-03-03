Шахтер готов продать Давида Нереса

Донецкий «Шахтер» может отпустить подписанного в январе из «Аякса» 25-летнего вингера Давида Нереса, так как сейчас футбол в Украине поставлен на паузу из-за вероломного вторжения российской армии.

В подписании Нереса заинтересованы «Фламенго» и «Сан-Паулу».

По информации источника, «Шахтер» готов рассмотреть продажу Нереса за 12 миллионов евро, чтобы вернуть сумму, затраченную на трансфер бразильца из «Аякса».

Для «Фламенго» эта сумма видится неподъемной в текущий момент, и «стервятники» хотят договориться с «Шахтером» об аренде Нереса до конца года с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» не прочь арендовать у «Шахтера» центрбека Марлона.