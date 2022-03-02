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Защитник Шахтера перейдет в аренду во Фламенго с опцией выкупа

Марлон, который перебрался в стан «горняков» летом 2021 года, близок к прощанию с Украиной

  • 02.03.2022 09:53
  • 659 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник Шахтера перейдет в аренду во Фламенго с опцией выкупа
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации Diário do Fla, Марлон был предложен руководству «Фламенго», которое заинтересовалось возможностью подписания игрока.

Ожидается, что Марлон прибудет в стан «Фламенго» в аренду до конца года, которая будет предусматривать опцию выкупа в 6 миллионов евро за 50% экономических прав. «Фламенго» не будет ничего платить «Шахтеру» за аренду Марлона, а единственной обязанностью клуба станет полная выплата его зарплаты.

Напомним, Марлон был куплен «Шахтером» у «Сассуоло» летом минувшего года за 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что другой бразильский центрбек «горняков» Витао хочет расторгнуть контракт с украинским клубом и уже обратился в ФИФА.

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Комментарии
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    online
    Stelios Komnin, 02.03.2022 10:03
    +1
    Марлон - не лучший защитник. Лучше на его место серба или хорвата взять. больше толку.
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