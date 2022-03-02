Защитник Шахтера перейдет в аренду во Фламенго с опцией выкупа

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации Diário do Fla, Марлон был предложен руководству «Фламенго», которое заинтересовалось возможностью подписания игрока.

Ожидается, что Марлон прибудет в стан «Фламенго» в аренду до конца года, которая будет предусматривать опцию выкупа в 6 миллионов евро за 50% экономических прав. «Фламенго» не будет ничего платить «Шахтеру» за аренду Марлона, а единственной обязанностью клуба станет полная выплата его зарплаты.

Напомним, Марлон был куплен «Шахтером» у «Сассуоло» летом минувшего года за 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что другой бразильский центрбек «горняков» Витао хочет расторгнуть контракт с украинским клубом и уже обратился в ФИФА.