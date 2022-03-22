Португалия потеряла Пепе на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не поможет национальной команде в матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года.
Вместо заболевшего коронавирусом Пепе в сборную Португалии уже вызван защитник «Лилля» Тиагу Джало.
Португалия сыграет в стыковом турнире за право участвовать в финальной стадии чемпионата мира в Катаре. В полуфинале команда Фернанду Сантуша сыграет против Турции на своем поле. В случае победы, португальцы проведут финальный матч с лучшим из пары Северная Македония — Италия.
Ранее сообщалось, что Пепе могут дисквалифицировать на два года.
Источник — Сайт журналиста Ди Марцио
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