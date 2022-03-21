Тренер Швеции: «События в Украине – тревожные и печальные»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал возможное проведение матча отбора на ЧМ-2022 в Польше, соседней с Украиной стране:
«Я не знаю. Мне кажется, что происходящие там события тревожные и печальные. Трудно поместить это в футбольный контекст. Я стараюсь не затрагивать их, когда говорю о работе, но внутри все переворачивается.
Если мы доберемся до финала плей-офф квалификации – хорошо, тогда мы будем думать, как это будет. Сейчас я пытаюсь это игнорировать и видеть только позитив в том, что в четверг мы будем играть важный футбольный матч».
Ранее Андерссон поддержал отстранение сборной россии.
Источник — Sportbladet
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