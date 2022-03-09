Тренер Швеции: «ФИФА приняла правильное решение в отношении россии»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал решение ФИФА отстранить Россию от всех соревнований и автоматически вывести сборную Польшу в финал плей-офф отборочного цикла ЧМ-2022 (в полуфинале «стыков» поляки должны были играть с россиянами, а победитель этой пары выходил на победителя пары Чехия — Швеция).

«ФИФА, наконец, приняла правильное решение в отношении россии. Но, к сожалению, со спортивной точки зрения решение по автоматическому выводу Польши в финал плей-офф неприемлемо.

Считаю, что разумным и самым справедливым шагом со спортивной точки зрения было бы решение, при котором Польша получила бы вместо россии другого соперника. Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но, тем не менее, базовый принцип наличия одинаковых условий для все участников соревнований должен сохранятся.

Но ничего не поделать. Мы приняли ситуацию как реальность, и теперь все наши мысли — о подготовке к матчу с Чехией. Мы хотим поехать на чемпионат мира и сделаем все, чтобы туда попасть», - сказал Андерссон.