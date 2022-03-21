Форвард Ворсклы перешел в клуб из Азербайджана

Азербайджанский «Сабах» сообщил о подписании форварда «Ворсклы» Лукаса Рангела. По официальной информации, контракт с 27-летним бразильцем рассчитан до конца нынешнего сезона, поэтому, скорее всего, речь идет об аренде.

В нынешнем сезоне на счету Рангела 4 гола и 1 ассист в 12 матчах УПЛ за «Ворсклу». «Сабах» идет пятым в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

Ранее Рангел говорил о том, что у него есть предложение из Казахстана.