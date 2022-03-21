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Юрий ВИРТ: «путин закопал русский народ в ад»

Наставник «Верес» - о главном террористе мира

  • 21.03.2022 17:42
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Юрий ВИРТ: «путин закопал русский народ в ад»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился своим мнением относительно президента рф владимира путина:

«Нацист и фашист, ужаснее Гитлера. Гореть ему в аду. Все прекрасно понимают, что этот человек закопал себя и весь русский народ в ад. Пощады им не будет.

И ему, и тем людям русским, которые его поддерживают. А поддерживают его очень многое – гореть им всем в аду вместе с тем маленьким нацистом».

Ранее Вирт поделился своим мнением по поводу Анатолия Тимощука.

Источник — ПроФутбол

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