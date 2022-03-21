Юрий ВИРТ: «путин закопал русский народ в ад»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился своим мнением относительно президента рф владимира путина:

«Нацист и фашист, ужаснее Гитлера. Гореть ему в аду. Все прекрасно понимают, что этот человек закопал себя и весь русский народ в ад. Пощады им не будет.

И ему, и тем людям русским, которые его поддерживают. А поддерживают его очень многое – гореть им всем в аду вместе с тем маленьким нацистом».

Ранее Вирт поделился своим мнением по поводу Анатолия Тимощука.