Юрий ВИРТ: «путин закопал русский народ в ад»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился своим мнением относительно президента рф владимира путина:
«Нацист и фашист, ужаснее Гитлера. Гореть ему в аду. Все прекрасно понимают, что этот человек закопал себя и весь русский народ в ад. Пощады им не будет.
И ему, и тем людям русским, которые его поддерживают. А поддерживают его очень многое – гореть им всем в аду вместе с тем маленьким нацистом».
Ранее Вирт поделился своим мнением по поводу Анатолия Тимощука.
Источник — ПроФутбол
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