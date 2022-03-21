ХАВИ: «Могли и больше забивать Реалу»

Каталонская «Барселона» разгромила «Реал» в матче 29 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Наставник каталонской команды Хави высказался о матче.
«Это радостный день для всех фанатов «Барселоны». Мы могли забить и больше, но не ожидали, что настолько превзойдем «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу.
Мы показали потрясающую игру, я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Уходим с улыбкой до ушей.
Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле», - сказал Хави.
Источник — Marca
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