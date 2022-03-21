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ХАВИ: «Могли и больше забивать Реалу»

Тренер «Барселоны» доволен победой

  • 21.03.2022 11:23
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ХАВИ: «Могли и больше забивать Реалу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» разгромила «Реал» в матче 29 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Наставник каталонской команды Хави высказался о матче.

«Это радостный день для всех фанатов «Барселоны». Мы могли забить и больше, но не ожидали, что настолько превзойдем «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу.

Мы показали потрясающую игру, я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Уходим с улыбкой до ушей.

Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле», - сказал Хави.

Источник — Marca

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