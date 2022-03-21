АНЧЕЛОТТИ: «Тяжелое поражение в Эль Класико. Но не надо драматизировать»

Мадридский «Реал» потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» в матче 29 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:4.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнениями.

«У нас есть преимущество в чемпионате. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям. Во втором тайме я хотел прессинговать чуть повыше, но не получилось. Это моя вина.

Это тяжелое поражение, потому что это Эль Класико. Это удар, мы проиграли сражение. Но мы имеем преимущество (в чемпионате прим.), и мы должны сохранять спокойствие, ждать восстановления травмированных. Не надо драматизировать из-за этой игры.

Нас было не узнать, все пошло не так. Мы должны забыть об этом и двигаться дальше, у нас большое преимущество. Это моя вина, вина тренера», - сказал Анчелотти.