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29-й тур
Реал Мадрид
0 : 4
Барселона
20.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

АНЧЕЛОТТИ: «Тяжелое поражение в Эль Класико. Но не надо драматизировать»

«Реал» уступил «Барселоне» со счетом 0:4

  • 21.03.2022 09:09
  • 889 просмотров
  • 2 комментария
АНЧЕЛОТТИ: «Тяжелое поражение в Эль Класико. Но не надо драматизировать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» в матче 29 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:4.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнениями.

«У нас есть преимущество в чемпионате. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям. Во втором тайме я хотел прессинговать чуть повыше, но не получилось. Это моя вина.

Это тяжелое поражение, потому что это Эль Класико. Это удар, мы проиграли сражение. Но мы имеем преимущество (в чемпионате прим.), и мы должны сохранять спокойствие, ждать восстановления травмированных. Не надо драматизировать из-за этой игры.

Нас было не узнать, все пошло не так. Мы должны забыть об этом и двигаться дальше, у нас большое преимущество. Это моя вина, вина тренера», - сказал Анчелотти.

Источник — Marca

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 21.03.2022 09:45
    -2
    Бомба! Меня даже прогноз 1:2 смущал. Но 0:4!!!
    Ссылка
    online
    67911910, 21.03.2022 09:29 (изменен)
    -2
    Ну, звичайно, програти на своєму полі - це не поразка. Наступного разу треба програти з ще більшою різницею пропущених м'ячів на користь "Барселони". Це ж нормально - .
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