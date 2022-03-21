«Рома» в матче 30-го тура чемпионата Италии разгромила «Лацио». Римское дерби завершилось со счетом 3:0. Дублем отметился Тэмми Абрахам.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — Sport.ua
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