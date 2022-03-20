Рафаэль Надаль – Тэйлор Фриц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финал на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
В матче за титул сразятся испанец Рафаэль Надаль (№4 ATP) и американец Тэйлор Фриц (№20 ATP). Ориентировочное время начала – 00:00 по Киеву (после женского финала).
Ранее теннисисты играли один раз, победил Надаль.
Со следующей недели Рафа вернется в топ-3, Фриц дебютирует в топ-15.
Источник — Sport.ua
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