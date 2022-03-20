Ига Свёнтек – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче за титул сразятся полька Ига Свёнтек (№4 WTA) и гречанка Мария Саккари (№4 WTA). Время начала – 22:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли четыре раза, Саккари выиграла три встречи.



После завершения турнира обе спортсменки войдут в топ-3 мирового рейтинга. Победительница будет второй, проигравшая – третьей.

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