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Ига Свёнтек – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Индиан-Уэллс

  • 20.03.2022 20:48
  • 495 просмотров
  • 1 комментарий
Ига Свёнтек – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Мария Саккари

В воскресенье состоится финал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
В матче за титул сразятся полька Ига Свёнтек (№4 WTA) и гречанка Мария Саккари (№4 WTA). Время начала – 22:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли четыре раза, Саккари выиграла три встречи.
 
После завершения турнира обе спортсменки войдут в топ-3 мирового рейтинга. Победительница будет второй, проигравшая – третьей.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 20.03.2022 20:53 (изменен)
    +2
    Желаем победу Иге Швентек, весь турнир провела в ленте. . Все желающие заходим в телеграмм канал "Тенісні віруючи". https://t.me/tennis_believers
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