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Помощь армии. Игроки Динамо приобрели машину для разведбатальона

Спортсмены помогают армии

  • 20.03.2022 15:22
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Помощь армии. Игроки Динамо приобрели машину для разведбатальона
© fcdynamo.kiev.ua

Игроки «Динамо» Киев получили просьбу от одного из разведывательных батальонов, который ведут войну с российским оккупантом.

Нашим военным понадобился спецавтомобиль. Эту просьбу передали капитану команды Сергею Сидорчуку, который оперативно обсудил вопрос с игроками «Динамо». В течение дня футболисты сами нашли и оплатили покупку необходимого автомобиля.

Ранее Беньямин Вербич отправил в Украину целый ряд необходимых позиций для наших военных.

Игроки «Динамо» Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Николай Шапаренко вместе с коллегами из «Шахтера» организовали совместный фонд помощи Украине.

Источник — ФК Динамо Киев

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