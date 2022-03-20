Помощь армии. Игроки Динамо приобрели машину для разведбатальона

Игроки «Динамо» Киев получили просьбу от одного из разведывательных батальонов, который ведут войну с российским оккупантом.
Нашим военным понадобился спецавтомобиль. Эту просьбу передали капитану команды Сергею Сидорчуку, который оперативно обсудил вопрос с игроками «Динамо». В течение дня футболисты сами нашли и оплатили покупку необходимого автомобиля.
Ранее Беньямин Вербич отправил в Украину целый ряд необходимых позиций для наших военных.
Игроки «Динамо» Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Николай Шапаренко вместе с коллегами из «Шахтера» организовали совместный фонд помощи Украине.
Источник — ФК Динамо Киев
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