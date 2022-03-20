Помощь армии. Игроки Динамо приобрели машину для разведбатальона

Игроки «Динамо» Киев получили просьбу от одного из разведывательных батальонов, который ведут войну с российским оккупантом.

Нашим военным понадобился спецавтомобиль. Эту просьбу передали капитану команды Сергею Сидорчуку, который оперативно обсудил вопрос с игроками «Динамо». В течение дня футболисты сами нашли и оплатили покупку необходимого автомобиля.

Ранее Беньямин Вербич отправил в Украину целый ряд необходимых позиций для наших военных.

Игроки «Динамо» Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Николай Шапаренко вместе с коллегами из «Шахтера» организовали совместный фонд помощи Украине.