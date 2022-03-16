Реальная помощь. Вербич передал армии дрон и бронежилеты

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич, который на правах аренды перебрался в Польшу, рассказал о том, что сумел помочь украинской армии.

Словенец передал армии дрон, бронежилеты и медикаменты.

«Когда началась война, я хотел помочь украинской армии финансово, но дядя моей девушки подсказал, что украинским военным необходимы дрон с тепловизором, бронежилеты, медикаменты и жгуты для остановки кровотечения. И я решил найти эти вещи в ЕС».

«Это оказалось нелегко, но совместно с друзьями и девушкой нам удалось закупить все необходимое и переслать в Украину. На сегодняшний день дрон, бронежилеты и медикаменты уже в Украине и в распоряжении украинской армии», - сказал Вербич.