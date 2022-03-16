УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Реальная помощь. Вербич передал армии дрон и бронежилеты

Вингер «Динамо» решил помочь не деньгами

  • 16.03.2022 17:45
  • 1036 просмотров
  • 0 комментариев
Реальная помощь. Вербич передал армии дрон и бронежилеты
© fcdynamo.kiev.ua

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич, который на правах аренды перебрался в Польшу, рассказал о том, что сумел помочь украинской армии.

Словенец передал армии дрон, бронежилеты и медикаменты.

«Когда началась война, я хотел помочь украинской армии финансово, но дядя моей девушки подсказал, что украинским военным необходимы дрон с тепловизором, бронежилеты, медикаменты и жгуты для остановки кровотечения. И я решил найти эти вещи в ЕС».

«Это оказалось нелегко, но совместно с друзьями и девушкой нам удалось закупить все необходимое и переслать в Украину. На сегодняшний день дрон, бронежилеты и медикаменты уже в Украине и в распоряжении украинской армии», - сказал Вербич.

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности