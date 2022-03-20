Сергей СТАХОВСКИЙ: «Главное для Украины сейчас - выстоять»

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который служит в теробороне Киева, рассказал о том, как проходят его дни в столице Украины.

- Сергей, для тех, кто не в курсе, где ты сейчас и что делаешь?

- Я в Киеве, в территориальной обороне. Несу службу, патрулирую.

– Неожиданностей во время твоего патрулирования не было?

— Такого чего-то кардинального нет. Москаля еще не видел. Я пока, как некоторые говорят, в нашем тылу. Что ж, каждый делает свое дело. А наши ВСУ делают свое дело не только мастерски, а прям суперово!

— Каков твой статус в рядах теробороны? Чем занимаешься, когда патрулируешь улицы Киева?

– Мы несем ответственность за определенный квадрат, который и патрулируем. Я стрелок, меня приквартировали к части, в которой я и несу непосредственно службу. (Конечно, локацию я раскрывать не буду). Все как у всех, с той лишь разницей, что у меня есть бонус: большой выход на местные СМИ. Мне разрешается 6 часов передвигаться в свободном графике.

Я уверен, что, во-первых, мы победим. Во-вторых, весь мир нас поддерживает. И я уверен, что на восстановление нашей страны нам весь мир поможет. Это верно. А главное для нас сегодня – выстоять. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы нам закрыли небо. Но даже если не закроют, в России этих орков уже меньше. И морали военной у них уже нет. Они понимают, что здесь их будут убивать. И им этого не очень хочется, потому что никакого преимущества над нами у них нет. Большие города они взять не могут, каждый город оказывает невероятное сопротивление - как гражданское население, так и военные. Нам нужно продержаться, пока не случатся две вещи: либо они как государство обанкротятся, и у них начнется путч внутри, — или кто-то этот вопрос решит за нас, и, все же, Х#йлу, я извиняюсь, подрежут горло или выстрелят в голову.