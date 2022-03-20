УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Главное для Украины сейчас - выстоять»

Спортсмен служит в теробороне

  • 20.03.2022 14:51
  • 415 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Главное для Украины сейчас - выстоять»
© instagram.com

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который служит в теробороне Киева, рассказал о том, как проходят его дни в столице Украины.

- Сергей, для тех, кто не в курсе, где ты сейчас и что делаешь?

- Я в Киеве, в территориальной обороне. Несу службу, патрулирую.

– Неожиданностей во время твоего патрулирования не было?

— Такого чего-то кардинального нет. Москаля еще не видел. Я пока, как некоторые говорят, в нашем тылу. Что ж, каждый делает свое дело. А наши ВСУ делают свое дело не только мастерски, а прям суперово!

— Каков твой статус в рядах теробороны? Чем занимаешься, когда патрулируешь улицы Киева?

– Мы несем ответственность за определенный квадрат, который и патрулируем. Я стрелок, меня приквартировали к части, в которой я и несу непосредственно службу. (Конечно, локацию я раскрывать не буду). Все как у всех, с той лишь разницей, что у меня есть бонус: большой выход на местные СМИ. Мне разрешается 6 часов передвигаться в свободном графике.

Я уверен, что, во-первых, мы победим. Во-вторых, весь мир нас поддерживает. И я уверен, что на восстановление нашей страны нам весь мир поможет. Это верно. А главное для нас сегодня – выстоять. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы нам закрыли небо. Но даже если не закроют, в России этих орков уже меньше. И морали военной у них уже нет. Они понимают, что здесь их будут убивать. И им этого не очень хочется, потому что никакого преимущества над нами у них нет. Большие города они взять не могут, каждый город оказывает невероятное сопротивление - как гражданское население, так и военные. Нам нужно продержаться, пока не случатся две вещи: либо они как государство обанкротятся, и у них начнется путч внутри, — или кто-то этот вопрос решит за нас, и, все же, Х#йлу, я извиняюсь, подрежут горло или выстрелят в голову.

Источник — Цензор

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности