Виталий ВЕРНИДУБ: Смотришь, что творят эти сволочи и получаешь разрыв мозга

Защитник луганской «Зари» Виталий Вернидуб рассказал, как переживает российское вторжение в Украину.

– Я в Запорожье. В городе вроде бы тихо, но в области напряжение, конечно, растет. В этой связи я решил отправить свою семью в безопасное место. Трое суток – и они оказались в Польше. Ко мне переехал Дима Хомченовский. Вместе мы стараемся помогать, чем только можем в этой ситуации. Ходим на дежурство, принимаем людей и все такое. Следим, конечно, за новостями, и это, думаю, сейчас самое сложное. Читаешь все это, смотришь, что творят эти сволочи – и получаешь какой-то разрыв мозга. Сердце болит за людей, страну.

– Твоя первая реакция, когда ты узнал, что отец идет в ВСУ?

– Я его даже не успел увидеть. Мы живем в разных домах, он вернулся из Молдовы, набрал меня и говорит: «Сынок, я иду, а ты остаешься старшим. Дай Бог, все будет хорошо, и мы увидимся». Меня не удивил поступок отца. Знаю его позицию, знаю его поступки, потому как только все началось, понял, что батю, как я его называю, уже никто не остановит. Он любит свою страну, любит свой народ и все отдаст ради победы.

- Вопрос о молчании ведущих российских футболистов, думаю, можно уже не задавать…

– Да это вообще без комментариев! Испуганные люди – что с них взять? Переживают исключительно за свой кошелек, хоть там хватит, чтобы обеспечить несколько поколений. Я, кстати, хочу выразить свое уважение Андрею Воронину и Ярославу Ракицкому, которые сказали все, что думают, развернулись и уехали. Мужчины. Хотя Рака постоянно хэйтили за то, что не поет гимн и тому подобное, а кто-то флажки на лице рисовал, а теперь скрывается. Да возьми ты свои яйца в руки! Хотя уже, думаю, не нужно. Нечего там брать.