УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Виталий ВЕРНИДУБ: Смотришь, что творят эти сволочи и получаешь разрыв мозга

Защитник «Зари» – о решении отца уйти на фронт и молчании рашистских футболистов

  • 20.03.2022 01:56
  • 111 просмотров
  • 0 комментариев
Виталий ВЕРНИДУБ: Смотришь, что творят эти сволочи и получаешь разрыв мозга
© ФК Заря. Виталий Вернидуб

Защитник луганской «Зари» Виталий Вернидуб рассказал, как переживает российское вторжение в Украину.

– Я в Запорожье. В городе вроде бы тихо, но в области напряжение, конечно, растет. В этой связи я решил отправить свою семью в безопасное место. Трое суток – и они оказались в Польше. Ко мне переехал Дима Хомченовский. Вместе мы стараемся помогать, чем только можем в этой ситуации. Ходим на дежурство, принимаем людей и все такое. Следим, конечно, за новостями, и это, думаю, сейчас самое сложное. Читаешь все это, смотришь, что творят эти сволочи – и получаешь какой-то разрыв мозга. Сердце болит за людей, страну.

– Твоя первая реакция, когда ты узнал, что отец идет в ВСУ?
– Я его даже не успел увидеть. Мы живем в разных домах, он вернулся из Молдовы, набрал меня и говорит: «Сынок, я иду, а ты остаешься старшим. Дай Бог, все будет хорошо, и мы увидимся». Меня не удивил поступок отца. Знаю его позицию, знаю его поступки, потому как только все началось, понял, что батю, как я его называю, уже никто не остановит. Он любит свою страну, любит свой народ и все отдаст ради победы.

- Вопрос о молчании ведущих российских футболистов, думаю, можно уже не задавать…
– Да это вообще без комментариев! Испуганные люди – что с них взять? Переживают исключительно за свой кошелек, хоть там хватит, чтобы обеспечить несколько поколений. Я, кстати, хочу выразить свое уважение Андрею Воронину и Ярославу Ракицкому, которые сказали все, что думают, развернулись и уехали. Мужчины. Хотя Рака постоянно хэйтили за то, что не поет гимн и тому подобное, а кто-то флажки на лице рисовал, а теперь скрывается. Да возьми ты свои яйца в руки! Хотя уже, думаю, не нужно. Нечего там брать.

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности