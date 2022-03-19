Леонид БУРЯК: «Переживаю за семью, больно за страну»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Леонид Буряк рассказал, как продолжает работать во время войны.



«Все эти три недели я продолжаю жить в Киеве и никуда не собираюсь уезжать. Со мной жена и сын. Буквально вчера на некоторое время выехал за город, и вскоре вернулся.



Часто приезжаю на клубную базу «Динамо» в Конча-Заспе. Игорь Михайлович Суркис помогает людям: база работает, здесь много людей – детей из клубной академии, беженцев. Все здесь живут, спят, кушают.



До 24 февраля я бы никогда не поверил, что возможно то, что случилось. Никогда в жизни! Полностью согласен с мэром Киева Виталием Кличко – теперь между украинцами и русскими вражда на много поколений.



И все из-за одного человека, который зазомбировал свой народ и теперь уничтожает соседний. Вот подъезжаю я в Конча-Заспу: блок-посты, усталые люди, всеобще нервная атмосфера... Это ужас. Этого не может быть в XXI веке. Очень плохо себя чувствую. Состояние прибитое. Переживаю за семью. Больно за страну.



Я во многом способствовал переходу в «Динамо» уругвайца Карлоса де Пены. Считаю, это одно из самых удачных приобретений клуба за последние годы. Покидал Украину уругваец уже без моего участия: насколько знаю, легионеры «Динамо» и «Шахтера» поездом добрались до Черновцов, оттуда до Румынии, бразильцы – домой, а Карлос через Париж – в Уругвай», – сказал Буряк.