УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Леонид БУРЯК: «Переживаю за семью, больно за страну»

Экс-игрок и тренер «Динамо» – о работе во время войны

  • 19.03.2022 23:14
  • 743 просмотра
  • 0 комментариев
Леонид БУРЯК: «Переживаю за семью, больно за страну»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Бывший футболист и тренер «Динамо» Леонид Буряк рассказал, как продолжает работать во время войны.
 
«Все эти три недели я продолжаю жить в Киеве и никуда не собираюсь уезжать. Со мной жена и сын. Буквально вчера на некоторое время выехал за город, и вскоре вернулся.
 
Часто приезжаю на клубную базу «Динамо» в Конча-Заспе. Игорь Михайлович Суркис помогает людям: база работает, здесь много людей – детей из клубной академии, беженцев. Все здесь живут, спят, кушают.
 
До 24 февраля я бы никогда не поверил, что возможно то, что случилось. Никогда в жизни! Полностью согласен с мэром Киева Виталием Кличко – теперь между украинцами и русскими вражда на много поколений.
 
И все из-за одного человека, который зазомбировал свой народ и теперь уничтожает соседний. Вот подъезжаю я в Конча-Заспу: блок-посты, усталые люди, всеобще нервная атмосфера... Это ужас. Этого не может быть в XXI веке. Очень плохо себя чувствую. Состояние прибитое. Переживаю за семью. Больно за страну.
 
Я во многом способствовал переходу в «Динамо» уругвайца Карлоса де Пены. Считаю, это одно из самых удачных приобретений клуба за последние годы. Покидал Украину уругваец уже без моего участия: насколько знаю, легионеры «Динамо» и «Шахтера» поездом добрались до Черновцов, оттуда до Румынии, бразильцы – домой, а Карлос через Париж – в Уругвай», – сказал Буряк.

Источник — FanDay

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности