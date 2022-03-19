Часть доходов от продажи билетов на матч с США уйдет в фонд помощи Украине

Теннисная ассоциация США объявила, что пожертвует Украине 10% доходов от продажи билетов на матч Кубка Билли Джин Кинг.
Исполнительный директор USTA Стейси Алластер заявила, что матч Кубка Билли Джин Кинг между США и Украиной будет использован «для продления пропаганды мира, а также для оказания помощи и поддержки народу Украины».
Встреча США – Украина пройдет 15-16 апреля в городе Эшвилл. Теннисная ассоциация США и ITF также профинансируют поездку для украинской команды.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.