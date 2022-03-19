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Часть доходов от продажи билетов на матч с США уйдет в фонд помощи Украине

Американская сторона поддержит будущих соперников

  • 19.03.2022 19:54
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Часть доходов от продажи билетов на матч с США уйдет в фонд помощи Украине
© ФТУ

Теннисная ассоциация США объявила, что пожертвует Украине 10% доходов от продажи билетов на матч Кубка Билли Джин Кинг.
 
Исполнительный директор USTA Стейси Алластер заявила, что матч Кубка Билли Джин Кинг между США и Украиной будет использован «для продления пропаганды мира, а также для оказания помощи и поддержки народу Украины».
 
Встреча США – Украина пройдет 15-16 апреля в городе Эшвилл. Теннисная ассоциация США и ITF также профинансируют поездку для украинской команды.

Источник — Большой теннис Украины

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