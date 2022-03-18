США и ITF профинансируют поездку украинок на матч Кубка Билли Джин Кинг

Федерация тенниса США и Международная федерация тенниса возьмут на себя расходы по командованию сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг, который 15-16 апреля состоится в Эшвилле (Северная Каролина, США). Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин.



«Мы готовимся к матчу Кубка Билли Джин Кинг против американок на их территории. Должен сказать, что Федерацией тенниса Украины была достигнута договоренность с Федерацией тенниса США и Международной федерацией тенниса, что эти две организации возьмут на себя все расходы по командованию сборной Украины.



К сожалению, Министерство молодежи и спорта Украины самоустранилось от финансирования матча Кубка Дэвиса, поэтому мы решили не ждать очередного отказа и взяли дело в свои руки на матч Кубка Билли Джин Кинг. Пусть сэкономленные средства на теннис пойдут на нашу армию, которая сегодня отчаянно противостоит российскому нашествию», – сказал Зукин.

Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.