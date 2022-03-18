УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

США и ITF профинансируют поездку украинок на матч Кубка Билли Джин Кинг

Украинскому теннису помогут

  • 18.03.2022 13:05
  • 80 просмотров
  • 0 комментариев
США и ITF профинансируют поездку украинок на матч Кубка Билли Джин Кинг
© ФТУ

Федерация тенниса США и Международная федерация тенниса возьмут на себя расходы по командованию сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг, который 15-16 апреля состоится в Эшвилле (Северная Каролина, США). Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин.
 
«Мы готовимся к матчу Кубка Билли Джин Кинг против американок на их территории. Должен сказать, что Федерацией тенниса Украины была достигнута договоренность с Федерацией тенниса США и Международной федерацией тенниса, что эти две организации возьмут на себя все расходы по командованию сборной Украины.
 
К сожалению, Министерство молодежи и спорта Украины самоустранилось от финансирования матча Кубка Дэвиса, поэтому мы решили не ждать очередного отказа и взяли дело в свои руки на матч Кубка Билли Джин Кинг. Пусть сэкономленные средства на теннис пойдут на нашу армию, которая сегодня отчаянно противостоит российскому нашествию», – сказал Зукин.

Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.

Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности