Крутых вторую неделю подряд вышел в финал турнира ITF

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Вячеслав Белинский провели полуфинальные матчи на турнире ITF M25 в Турции.



Алексей обыграл Моза Эшарги из Туниса, Вячеслав уступил Билли Харрису из США.



Анталья. 1/2 финала

Алексей Крутых (Украина) – Моз Эшарги (Тунис) – 7:6(0), 7:5

Вячеслав Белинский (Украина) – Билли Харрис (США) – 4:6, 6:3, 1:6



Отметим, что на прошлой неделе Крутых играл в финале аналогичных соревнования в Анталье, но титул добыть не удалось.