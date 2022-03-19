Крутых вторую неделю подряд вышел в финал турнира ITF

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Вячеслав Белинский провели полуфинальные матчи на турнире ITF M25 в Турции.
Алексей обыграл Моза Эшарги из Туниса, Вячеслав уступил Билли Харрису из США.
Анталья. 1/2 финала
Алексей Крутых (Украина) – Моз Эшарги (Тунис) – 7:6(0), 7:5
Вячеслав Белинский (Украина) – Билли Харрис (США) – 4:6, 6:3, 1:6
Отметим, что на прошлой неделе Крутых играл в финале аналогичных соревнования в Анталье, но титул добыть не удалось.
Источник — Sport.ua
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