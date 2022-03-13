Анталья. Крутых потерпел поражение в финале

Сегодня Алексей Крутых в финале турнира ITF в Анталье (Турция) встречался с боснийцем Норманом Фатичем. Украинский теннисист потерпел поражение в двух сетах.
Финал
Норман Фатич (Босния и Герцеговина, 1) – Алексей Крутых (Украина, 5) – 7:6 (4), 6:4
Вчера Крутых выиграл парный разряд турнира в Анталье.
Источник — Sport.ua
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