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Крутых взял парный титул на турнире в Анталье

Завтра сыграет в одиночном финале

  • 12.03.2022 17:50
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Крутых взял парный титул на турнире в Анталье
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых стал победителем 25-тысячника ITF в Анталье в парном разряде.
 
В матче за титул украинец в дуэте с турком Сарпом Агабигюном, посеянные под третьим номером, обыграли тандем  Андрес Бурручага / Александр Вайс (Аргентина / Италия).
 
Анталья. Финал парного разряда
Алексей Крутых / Сарп Агабигюн – Роман Андрес Бурручага / Александр Вайс – 6:4, 7:6(3)
 
В воскресенье Алексей сразится и за одиночный титул.

Источник — Sport.ua

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