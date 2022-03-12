Крутых взял парный титул на турнире в Анталье

Украинский теннисист Алексей Крутых стал победителем 25-тысячника ITF в Анталье в парном разряде.
В матче за титул украинец в дуэте с турком Сарпом Агабигюном, посеянные под третьим номером, обыграли тандем Андрес Бурручага / Александр Вайс (Аргентина / Италия).
Анталья. Финал парного разряда
Алексей Крутых / Сарп Агабигюн – Роман Андрес Бурручага / Александр Вайс – 6:4, 7:6(3)
В воскресенье Алексей сразится и за одиночный титул.
Источник — Sport.ua
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