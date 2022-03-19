Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Все спрашивают, как вступить в тероборону»

Бывший украинский футболист Артем Федецкий прокомментировал свое решение вступить в тероборону Луцка:
«Таким должно быть решение каждого сознательного украинца. Мы родились в этой стране. Это должно быть изнутри.
Я не знаю тех, кто боится. Все наоборот спрашивают о том, как вступить в терробороны, какие там обязанности. Люди хотят защищать свою землю».
Источник — ТК Футбол
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