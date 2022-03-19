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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Все спрашивают, как вступить в тероборону»

Украинский футболист – о защите родной страны

  • 19.03.2022 14:29
  • 665 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Все спрашивают, как вступить в тероборону»
© ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший украинский футболист Артем Федецкий прокомментировал свое решение вступить в тероборону Луцка:

«Таким должно быть решение каждого сознательного украинца. Мы родились в этой стране. Это должно быть изнутри.

Я не знаю тех, кто боится. Все наоборот спрашивают о том, как вступить в терробороны, какие там обязанности. Люди хотят защищать свою землю».

Источник — ТК Футбол

(7 голосов)

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Комментарии
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    Timur24, 19.03.2022 15:08
    0
    цікаво звісно. любого артиста, спортсмена, співака берть одразу в ТО. а прості люди чекають чеають і чекають чергу чи в ТО чи у віськомат
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