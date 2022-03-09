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Федецкий присоединился к территориальной обороне Луцка

Артем защищает родной город

  • 09.03.2022 11:28
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Федецкий присоединился к территориальной обороне Луцка
© ФК Карпати. Артем Федецкий

Бывший защитник «Карпат», «Днепра», «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий присоединился к территориальной обороне Луцка.
 
– Были проблемы с записью в тероборону?
– Сначала да, ведь очень много патриотов, желающих защищать свой край, свою родную землю. Приятно, что в столь трудное время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов. Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца.
 
– Вы сейчас в Луцке. Как много времени занимает тероборона, остается ли время на еще что-нибудь?
– Вот еще что-то – это мирное небо над головой, к которому мы стремимся. А такие моменты, чтобы в городе был порядок, чтобы не было провокаций, непонятных, подозрительных групп и мародерства – сейчас все хорошо. Люди сознательные, но в семье не без урода – случаются единичные случаи мародерства. Люди, несмотря на такое время в стране, пытаются ради своих каких-либо целей нажиться на чужом имуществе. Слава богу, это не массово, наши люди умные. – сказал Федецкий.

Источник — Трибуна

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