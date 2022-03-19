Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы победим, это даже не обсуждается»

Украинский форвард испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля ответил на вопрос о том, сумеет ли Украина победить в войне российским агрессором:
«100%. Это даже не обсуждается. Такой народ невозможно победить, когда он так сплотился. Сейчас, когда говорю с партнерами по команде, они спрашивают: «Как вы это делаете?». Это не передать словами.
Сейчас мы все объединились. Люди из украинской диаспоры в Испании говорят, что готовы на все ради этого герба и флага. Таких людей не победить. Главное, чтобы и после войны так осталось. Жалко, что нас объединила война…».
Ранее Зозуля назвал россиян стадом баранов.
Источник — Денисов Time
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