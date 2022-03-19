Роман ЗОЗУЛЯ: «В россии стадо баранов»

Украинский форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля рассказал о своем отношении к населению россии:

«Мы этого не простим. Лично я, мои дети, 3-4 поколения как минимум этого не простят. Когда кто-то в Европе пытается нас мирить – у меня это вызывает рвотный рефлекс, и я начинаю злиться.

У меня такое впечатление, что в россии стадо баранов. Как главный бэкнет – так 125 миллионов населения туда и идет. У них нет своего мнения. Мы стучим к ним, показываем – им до одного места. У нас фашисты, нацисты, они дают деньги за голову Бандеры. Они там верят, что Бандера жив. Они пробитые, с ними нет толку говорить».