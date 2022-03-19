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Роман ЗОЗУЛЯ: «В россии стадо баранов»

Украинский форвард – о населении страны-агрессора

  • 19.03.2022 11:21
  • 722 просмотра
  • 1 комментарий
Роман ЗОЗУЛЯ: «В россии стадо баранов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Украинский форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля рассказал о своем отношении к населению россии:

«Мы этого не простим. Лично я, мои дети, 3-4 поколения как минимум этого не простят. Когда кто-то в Европе пытается нас мирить – у меня это вызывает рвотный рефлекс, и я начинаю злиться.

У меня такое впечатление, что в россии стадо баранов. Как главный бэкнет – так 125 миллионов населения туда и идет. У них нет своего мнения. Мы стучим к ним, показываем – им до одного места. У нас фашисты, нацисты, они дают деньги за голову Бандеры. Они там верят, что Бандера жив. Они пробитые, с ними нет толку говорить».

Источник — Денисов Time

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Анатолій Чорнобук, 19.03.2022 11:58
    0
    Дикуни-неандертальці... Людська отара з баранами пастухами...
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