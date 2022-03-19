УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Георгий БУЩАН: «Для украинцев нет ничего невозможного»

Вратарь «Динамо» - о фонде помощи Украины

  • 19.03.2022 12:58
  • 314 просмотров
  • 0 комментариев
Георгий БУЩАН: «Для украинцев нет ничего невозможного»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Киев Георгий Бущан рассказал о создании фонда военной и гуманитарной помощи Украины:

«Сегодня вместе с Тарасом Степаненко, Сергеем Сидорчуком, Николаем Матвиенко, Николаем Шапаренко и Сергеем Кривцовым решили рассказать о нашем фонде. Сначала каждый помогал собственноручно, но со временем увидели, что объединять усилия более эффективно.

Фонд разделен на две части: гуманитарную и военную. Мы собираем запросы со всей Украины и передаем проверенным людям в Испании и Италии – сейчас это наши основные партнеры, возможно, со временем география расширится. Далее организуется логистика для перевозки вещей в Украину, что сейчас непросто, но для украинцев нет ничего невозможно. Наши герои доказывают каждый день.

На фото часть помощи (500 аптечек Ifak aids, 50 бронежилетов (защита 4+) и 5 ​​тепловизоров), которые едут в Одессу, Марьинку и Николаев.

Слава Украине!».

Вчера о создании фонда сообщил Тарас Степаненко.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности