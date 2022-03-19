Георгий БУЩАН: «Для украинцев нет ничего невозможного»

Голкипер «Динамо» Киев Георгий Бущан рассказал о создании фонда военной и гуманитарной помощи Украины:

«Сегодня вместе с Тарасом Степаненко, Сергеем Сидорчуком, Николаем Матвиенко, Николаем Шапаренко и Сергеем Кривцовым решили рассказать о нашем фонде. Сначала каждый помогал собственноручно, но со временем увидели, что объединять усилия более эффективно.

Фонд разделен на две части: гуманитарную и военную. Мы собираем запросы со всей Украины и передаем проверенным людям в Испании и Италии – сейчас это наши основные партнеры, возможно, со временем география расширится. Далее организуется логистика для перевозки вещей в Украину, что сейчас непросто, но для украинцев нет ничего невозможно. Наши герои доказывают каждый день.

На фото часть помощи (500 аптечек Ifak aids, 50 бронежилетов (защита 4+) и 5 ​​тепловизоров), которые едут в Одессу, Марьинку и Николаев.

Слава Украине!».

Вчера о создании фонда сообщил Тарас Степаненко.