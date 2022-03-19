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Зозуля назвал футболистов, которые помогают украинской армии

Подключились практически все легионеры

  • 19.03.2022 10:16
  • 1664 просмотра
  • 1 комментарий
Зозуля назвал футболистов, которые помогают украинской армии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Украинский форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля ответил на вопрос о том, кто из украинских футболистов вместе с ним помогает украинской армии:

«Очень многие. Я создал группу и спросил ребят, добавлять ли их в группу. Сразу же Зинченко, Миколенко, Вася Кравец из хихонского «Спортинга».  Кравец – это вообще отдельная история. Мы с ним уже были на чемоданах, хотели ехать, но потом все-таки остались. Военные сказали, что здесь мы намного больше пользы принесем.

Пластун, Шахов, вчера позвонил Чигринский, Андрей Ярмоленко. Но Андрюха сейчас исключительно Черниговом занимается своими силами. Очень много кто. Скажу так: все, кто играет в Европе. Чтобы никто не обиделся.

На днях позвонил Саша Усик, сказал: «Рома, у меня две бригады, их нужно одеть. С меня – финансы и все остальное, с тебя – логистика». Звонят очень много людей, от которых я этого никогда в жизни не ожидал».

Ранее Зозуля признался, что был готов к войне.

Источник — Денисов Time

(24 голоса)

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Комментарии
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    online
    OVS, 19.03.2022 11:05
    +3
    Справжній ПАТРІОТ !!!
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