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Роман ЗОЗУЛЯ: «Война идет с 2014 года, поэтому я был готов к ней»

Украинский форвард – о войне против россии

  • 19.03.2022 09:20
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Роман ЗОЗУЛЯ: «Война идет с 2014 года, поэтому я был готов к ней»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля ответил на вопрос о том, готов ли был к полномасштабной войне с россией:

«Для меня война идет с 2014 года. Поэтому лично я был готов к этому. Я надеялся, что этого не будет, но в глубине души понимал, что это случится. Очень жалко, что Европа и весь мир только сейчас поняли, что у нас идет война. А она шла с 2014 года, погибали люди, в том числе дети.

24 февраля утром я проснулся, и мне начала звонить мама. У меня вся родня в Киеве. Все начали звонить и говорить. Я не ожидал, и еще не понимал всего этого, но начали звонить ребята с фонда и сказали «все, Рома, началось». Тогда же я создал чат для людей, которые готовы помогать. И уже 24 числа мы включились помогать ребятам».

Источник — Денисов Time

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