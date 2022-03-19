Роман ЗОЗУЛЯ: «Война идет с 2014 года, поэтому я был готов к ней»

Форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля ответил на вопрос о том, готов ли был к полномасштабной войне с россией:

«Для меня война идет с 2014 года. Поэтому лично я был готов к этому. Я надеялся, что этого не будет, но в глубине души понимал, что это случится. Очень жалко, что Европа и весь мир только сейчас поняли, что у нас идет война. А она шла с 2014 года, погибали люди, в том числе дети.

24 февраля утром я проснулся, и мне начала звонить мама. У меня вся родня в Киеве. Все начали звонить и говорить. Я не ожидал, и еще не понимал всего этого, но начали звонить ребята с фонда и сказали «все, Рома, началось». Тогда же я создал чат для людей, которые готовы помогать. И уже 24 числа мы включились помогать ребятам».