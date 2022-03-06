ФОТО. Зозуля отправил помощь в Украину

Украинский форвард испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля сообщил о том, что отправил помощь украинской армии:

«Скорая помощь из Испании уже несется к нашим защитникам. Мы наконец-то преодолели все бюрократические трудности и отправили 2 кареты с подарками на Киевщину и Харьковщину. Работаем 24/7 над последующими поставками.

Всегда гордился, что я украинец, но сегодня распирает гордость за каждого моего соотечественника – женщин, стеклянными банками сбивающих вражеские дроны, мужчин, голыми руками останавливающих танки, безжалостных конотопских ведьм, волонтеров, спортсменов, которые со всех уголков мира максимально мобилизованы и под свою страну, и, конечно, Героев, которые каждый день рискуют своей жизнью в самых ожесточенных боях.

Сердце разрывается за уничтоженные рашистскими захватчиками города, изуродованные судьбы и смерти украинцев, которых слишком много… Но знаю, что вся наша боль и слезы вернутся гребаным оркам в 100-кратном размере.

Обратный отсчет их конца начался 11 дней назад. И стремительно близится к финалу. Уверен, что нация зомбированных патологических трусов совсем скоро перегрызает друг другу горло, а на границах о них позаботятся уже наши воины.

Мочите, братцы, этих рашистских в*******в, а мы будем всем миром вам помогать и прикрывать ваши спины. Победа уже близка.

P.S. Спасибо всем футболистам и украинской диаспоре в Испании за мощную поддержку».