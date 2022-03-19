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29-й тур
Атлетик
1 : 1
Хетафе
18.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетик – Хетафе – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Испании

  • 19.03.2022 06:14
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Атлетик – Хетафе – 1:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Испании дома «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 1:1.

Ла Лига. 29-й тур

Атлетик – Хетафе – 1:1

Голы: Энес Юнал, 3 (0:1). Берчиче, 29 (1:1).

События матча
90+2' Якуб Янкто (Хетафе) получает красную карточку.
66' Хорхе Куэнка (Хетафе) получает красную карточку.
29' ГОЛ ! Мяч забил Юри Берчиче (Атлетик).
3' ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).

Источник — Sport.ua

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