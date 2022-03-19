Атлетик – Хетафе – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура чемпионата Испании дома «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 1:1.
Ла Лига. 29-й тур
Атлетик – Хетафе – 1:1
Голы: Энес Юнал, 3 (0:1). Берчиче, 29 (1:1).
События матча
|90+2'
|Якуб Янкто (Хетафе) получает красную карточку.
|66'
|Хорхе Куэнка (Хетафе) получает красную карточку.
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Юри Берчиче (Атлетик).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
Источник — Sport.ua
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