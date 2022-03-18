УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Кубок Билли Джин Кинг. США назвала состав на матч с Украиной

Стал известен состав наших соперников

  • 18.03.2022 18:33
  • 574 просмотра
  • 1 комментарий
Кубок Билли Джин Кинг. США назвала состав на матч с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

15 – 16 апреля сборная Украины проведет матч Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) против США. Матч пройдет на харде в американском Эшвиле.

Вслед за сборной Украины свой состав на матч назвала и команда США. Против Украины сыграют Даниэль Коллинз, Джессика Пегула, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Дезире Крачик.

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra, 18.03.2022 18:42 (изменен)
    +1
    Не будем ныть, будем играть. Надо надеяться что Эля проведет хороший Майами(ей надо защищать 1/2). Марта будет хорошо настроена. Эля плохо играет с американцами, но надо добить одну, а Марта и обеих может выиграть, Если дойдет до пары выйдут сестра и умрут на корте, что вывести нашу сборную в элиту(у них должок за то что в парашу ехали).
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности