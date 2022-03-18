Кубок Билли Джин Кинг. США назвала состав на матч с Украиной

15 – 16 апреля сборная Украины проведет матч Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) против США. Матч пройдет на харде в американском Эшвиле.
Вслед за сборной Украины свой состав на матч назвала и команда США. Против Украины сыграют Даниэль Коллинз, Джессика Пегула, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс, Дезире Крачик.
🔝 @USTA 🇺🇸#BJKCup pic.twitter.com/wO3rYBOxwc— Billie Jean King Cup (@BJKCup) March 18, 2022
Источник — Twitter
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