Астон Вилла работает над выкупом Коутиньо

«Астон Вилла» работает над выкупом бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

С января Коутиньо выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. Права на 29-летнего бразильца принадлежат «Барселоне». Также на игрока претендует «Арсенал».

После перехода в «Астон Виллу» Коутиньо сумел стать одним из лидеров команды. На его счету 4 гола и 3 ассиста в 9 матчах АПЛ. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 18 миллионов евро.