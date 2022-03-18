Астон Вилла работает над выкупом Коутиньо

«Астон Вилла» работает над выкупом бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
С января Коутиньо выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. Права на 29-летнего бразильца принадлежат «Барселоне». Также на игрока претендует «Арсенал».
После перехода в «Астон Виллу» Коутиньо сумел стать одним из лидеров команды. На его счету 4 гола и 3 ассиста в 9 матчах АПЛ. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 18 миллионов евро.
Источник — твиттер Николо Скиры
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