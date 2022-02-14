Арсеналу и Вест Хэму нужен Коутиньо

Астон Вилле будет сложно сохранить бразильского футболиста

  • 14.02.2022 18:56
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Арсеналу и Вест Хэму нужен Коутиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонские футбольные клубы «Арсенал» и «Вест Хэм» заинтересованы в 29-летнем бразильском полузащитнике «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит каталонской «Барселоне».

Аренда Коутиньо рассчитана до конца июня 2022 года. После этого «Арсенал» и «Вест Хэм» могут попробовать выкупить контракт игрока у «Барселоны».

Филиппе перешел в «Астон Виллу» в январе 2022 года. В четырех сыгранных матчах АПЛ футболист забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов.

Источник — Fichajes.net

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