Шестой раз подряд! Ребров – тренер месяца в чемпионате ОАЭ

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров был признан лучшим тренером февраля в чемпионате ОАЭ. Украинский специалист завоевывает эту награду уже в шестой раз подряд.
В феврале «Аль-Айн» Реброва провел 4 матча в чемпионате ОАЭ. В них были одержаны 4 победы с суммарным счетом 11:1.
للمرة السادسة على التوالي 💪🏻— نادي العين (@alainfcae) March 18, 2022
"زعيم المدربين" سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير 🌟👏🏻#نادي_العين pic.twitter.com/rNKdCpMYV1
Источник — ФК Аль-Айн
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