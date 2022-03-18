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Шестой раз подряд! Ребров – тренер месяца в чемпионате ОАЭ

Украинский тренер снова завоевал награду

  • 18.03.2022 17:08
  • 660 просмотров
  • 1 комментарий
Шестой раз подряд! Ребров – тренер месяца в чемпионате ОАЭ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров был признан лучшим тренером февраля в чемпионате ОАЭ. Украинский специалист завоевывает эту награду уже в шестой раз подряд.

В феврале «Аль-Айн» Реброва провел 4 матча в чемпионате ОАЭ. В них были одержаны 4 победы с суммарным счетом 11:1.

Источник — ФК Аль-Айн

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bonv, 18.03.2022 17:37
    +1
    Респект Реброву і як людині і тренеру!
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