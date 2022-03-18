Шестой раз подряд! Ребров – тренер месяца в чемпионате ОАЭ

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров был признан лучшим тренером февраля в чемпионате ОАЭ. Украинский специалист завоевывает эту награду уже в шестой раз подряд.

В феврале «Аль-Айн» Реброва провел 4 матча в чемпионате ОАЭ. В них были одержаны 4 победы с суммарным счетом 11:1.