В матче с «Севильей» (2:0) Андрей Ярмоленко забил 200-й мяч в карьере. Он стал пятым украинским бомбардиром за всю историю после Олега Блохина, Олега Протасова, Сергея Реброва и Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа.
137 раз Андрей отличился за «Динамо», 44 - за национальную сборную, 13 - за «Вест Хэм» и 6 - за дортмундскую «Боруссию». 99 голов Ярмоленко записал в свой актив в чемпионатах Украины, 22 - в еврокубках, 19 - в Кубке Украины, 8 - в АПЛ, 3 - в Бундеслиге, по 2 – в Кубке английской лиги и Кубке Германии, 1 - в Кубке Англии.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 голов Андрея Ярмоленко
|
Сезон
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Кубок
|
Еврокубки
|
Сборная
|
Всего
|
2007/08
|
Динамо
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2008/09
|
Динамо
|
-
|
5
|
-
|
-
|
5
|
2009/10
|
Динамо
|
7
|
-
|
-
|
2
|
9
|
2010/11
|
Динамо
|
11
|
1
|
4
|
1
|
17
|
2011/12
|
Динамо
|
12
|
1
|
-
|
5
|
18
|
2012/13
|
Динамо
|
11
|
-
|
2
|
3
|
16
|
2013/14
|
Динамо
|
12
|
4
|
5
|
4
|
25
|
2014/15
|
Динамо
|
14
|
1
|
4
|
4
|
23
|
2015/16
|
Динамо
|
13
|
4
|
2
|
6
|
25
|
2016/17
|
Динамо
|
15
|
3
|
1
|
4
|
23
|
2017/18
|
Динамо
|
3
|
-
|
1
|
-
|
4
|
|
Боруссия Д
|
3
|
2
|
1
|
6
|
12
|
2018/19
|
Вест Хэм
|
2
|
-
|
-
|
1
|
3
|
2019/20
|
Вест Хэм
|
5
|
-
|
-
|
1
|
6
|
2020/21
|
Вест Хэм
|
-
|
3
|
-
|
5
|
8
|
2021/22
|
Вест Хэм
|
1
|
-
|
2
|
2
|
5
|
Итого
|
|
110
|
24
|
22
|
44
|
200
Украинские футболисты, забившие 200 мячей за карьеру
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
СБ
|
ЧС
|
КС
|
СН
|
ЗЧ
|
ЗК
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
374
|
83
|
21
|
67
|
48
|
-
|
-
|
-
|
136
|
19
|
2.
|
Олег БЛОХИН
|
332
|
-
|
-
|
26
|
44
|
211
|
34
|
4
|
14
|
3
|
3.
|
Олег ПРОТАСОВ
|
275
|
-
|
-
|
6
|
29
|
125
|
14
|
-
|
88
|
13
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
219
|
123
|
20
|
31
|
15
|
2
|
1
|
-
|
19
|
8
|
5.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
200
|
99
|
19
|
22
|
44
|
-
|
-
|
-
|
11
|
5
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок и Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СБ - сборная Украины, СССР и СНГ; ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР, Кубок федерации футбола СССР и Суперкубок СССР (Кубок сезона), СН - Спартакиада народов СССР-1979, ЗЧ - зарубежные чемпионаты; ЗК - Кубки зарубежных стран.
Источник — Sport.ua
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