В матче с «Севильей» (2:0) Андрей Ярмоленко забил 200-й мяч в карьере. Он стал пятым украинским бомбардиром за всю историю после Олега Блохина, Олега Протасова, Сергея Реброва и Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа.

137 раз Андрей отличился за «Динамо», 44 - за национальную сборную, 13 - за «Вест Хэм» и 6 - за дортмундскую «Боруссию». 99 голов Ярмоленко записал в свой актив в чемпионатах Украины, 22 - в еврокубках, 19 - в Кубке Украины, 8 - в АПЛ, 3 - в Бундеслиге, по 2 – в Кубке английской лиги и Кубке Германии, 1 - в Кубке Англии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 голов Андрея Ярмоленко

Сезон Клуб Чемпионат Кубок Еврокубки Сборная Всего 2007/08 Динамо 1 - - - 1 2008/09 Динамо - 5 - - 5 2009/10 Динамо 7 - - 2 9 2010/11 Динамо 11 1 4 1 17 2011/12 Динамо 12 1 - 5 18 2012/13 Динамо 11 - 2 3 16 2013/14 Динамо 12 4 5 4 25 2014/15 Динамо 14 1 4 4 23 2015/16 Динамо 13 4 2 6 25 2016/17 Динамо 15 3 1 4 23 2017/18 Динамо 3 - 1 - 4 Боруссия Д 3 2 1 6 12 2018/19 Вест Хэм 2 - - 1 3 2019/20 Вест Хэм 5 - - 1 6 2020/21 Вест Хэм - 3 - 5 8 2021/22 Вест Хэм 1 - 2 2 5 Итого 110 24 22 44 200

Украинские футболисты, забившие 200 мячей за карьеру

Игрок Всего ЧУ КУ ЕК СБ ЧС КС СН ЗЧ ЗК 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 374 83 21 67 48 - - - 136 19 2. Олег БЛОХИН 332 - - 26 44 211 34 4 14 3 3. Олег ПРОТАСОВ 275 - - 6 29 125 14 - 88 13 4. Сергей РЕБРОВ 219 123 20 31 15 2 1 - 19 8 5. Андрей ЯРМОЛЕНКО 200 99 19 22 44 - - - 11 5

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок и Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СБ - сборная Украины, СССР и СНГ; ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР, Кубок федерации футбола СССР и Суперкубок СССР (Кубок сезона), СН - Спартакиада народов СССР-1979, ЗЧ - зарубежные чемпионаты; ЗК - Кубки зарубежных стран.