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Андрей Ярмоленко забил 200-й мяч в карьере

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины составил компанию квартету украинских супербомбардиров

  • 18.03.2022 15:29
  • 1975 просмотров
  • 3 комментария
Андрей Ярмоленко забил 200-й мяч в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с «Севильей» (2:0) Андрей Ярмоленко забил 200-й мяч в карьере. Он стал пятым украинским бомбардиром за всю историю после Олега Блохина, Олега Протасова, Сергея Реброва и Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа.

137 раз Андрей отличился за «Динамо», 44 - за национальную сборную, 13 - за «Вест Хэм» и 6 - за дортмундскую «Боруссию».  99 голов Ярмоленко записал в свой актив в чемпионатах Украины,  22 - в еврокубках, 19 - в Кубке Украины, 8 - в АПЛ, 3 - в Бундеслиге, по 2 – в Кубке английской лиги и Кубке Германии, 1 - в Кубке Англии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

 200 голов Андрея Ярмоленко

Сезон

Клуб

Чемпионат

Кубок

Еврокубки

Сборная

Всего

2007/08

Динамо

1

-

-

-

1

2008/09

Динамо

-

5

-

-

5

2009/10

Динамо

7

-

-

2

9

2010/11

Динамо

11

1

4

1

17

2011/12

Динамо

12

1

-

5

18

2012/13

Динамо

11

-

2

3

16

2013/14

Динамо

12

4

5

4

25

2014/15

Динамо

14

1

4

4

23

2015/16

Динамо

13

4

2

6

25

2016/17

Динамо

15

3

1

4

23

2017/18

Динамо

3

-

1

-

4

 

Боруссия Д

3

2

1

6

12

2018/19

Вест Хэм

2

-

-

1

3

2019/20

Вест Хэм

5

-

-

1

6

2020/21

Вест Хэм

-

3

-

5

8

2021/22

Вест Хэм

1

-

2

2

5

Итого

 

110

24

22

44

200

Украинские футболисты, забившие 200 мячей за карьеру

 

Игрок

Всего

ЧУ

КУ

ЕК

СБ

ЧС

КС

СН

ЗЧ

ЗК

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

374

83

21

67

48

-

-

-

136

19

2.

Олег БЛОХИН

332

-

-

26

44

211

34

4

14

3

3.

Олег ПРОТАСОВ

275

-

-

6

29

125

14

-

88

13

4.

Сергей РЕБРОВ

219

123

20

31

15

2

1

-

19

8

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

200

99

19

22

44

-

-

-

11

5

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок и Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СБ - сборная Украины, СССР и СНГ; ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР, Кубок федерации футбола СССР и Суперкубок СССР (Кубок сезона), СН - Спартакиада народов СССР-1979, ЗЧ - зарубежные чемпионаты; ЗК - Кубки зарубежных стран.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv, 18.03.2022 15:49
    +4
    Вітання Ярмола!
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 18.03.2022 15:58
    +3
    А он не сильно то и дал волю эмоциям. Не до статистики.
    Ссылка
    online
    tima fialko, 18.03.2022 15:50
    +3
    Класна компанія
    Ссылка
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