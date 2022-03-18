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Томаш КЕНДЗЕРА: «Мои мысли и сердце всегда с Украиной»

Польский защитник обещает вернуться в «Динамо» Киев

  • 18.03.2022 15:26
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Мои мысли и сердце всегда с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Польский защитник «Динамо» Киев Томаш Кендзера обратился к украинцам после перехода в аренду в «Лех»:

«Уважаемые украинские болельщики! Я временно буду играть за польский «Лех», но мои мысли и сердце всегда с Украиной и моей командой «Динамо».

Надеюсь, что война закончится как можно скорее, и мы снова будем радоваться украинскому футболу! Держитесь, победа будет за нами».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tomasz Kędziora (@tkedziora94)

Источник — Instagram

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