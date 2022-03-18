Томаш КЕНДЗЕРА: «Мои мысли и сердце всегда с Украиной»

Польский защитник «Динамо» Киев Томаш Кендзера обратился к украинцам после перехода в аренду в «Лех»:
«Уважаемые украинские болельщики! Я временно буду играть за польский «Лех», но мои мысли и сердце всегда с Украиной и моей командой «Динамо».
Надеюсь, что война закончится как можно скорее, и мы снова будем радоваться украинскому футболу! Держитесь, победа будет за нами».
Источник — Instagram
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