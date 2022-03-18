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Деклан РАЙС: «Ярмоленко был немного эмоционален после матча»

Хавбек «Вест Хэма» – о своем партнере по команде

  • 18.03.2022 15:05
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Деклан РАЙС: «Ярмоленко был немного эмоционален после матча»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал победный гол Андрея Ярмоленко в ворота «Севильи»:

«Вероятно, это лучший вечер, который я провел в «Вест Хэме». Ярмоленко был немного эмоционален после этого, был вдали от ребят.

То, что ему пришлось пройти, чтобы сыграть таким образом… Это его заслуга, его желание, то, как он преследовал игроков и забил два решающих гола».

Источник — ФК Вест Хэм

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