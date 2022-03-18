Деклан РАЙС: «Ярмоленко был немного эмоционален после матча»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал победный гол Андрея Ярмоленко в ворота «Севильи»:

«Вероятно, это лучший вечер, который я провел в «Вест Хэме». Ярмоленко был немного эмоционален после этого, был вдали от ребят.

То, что ему пришлось пройти, чтобы сыграть таким образом… Это его заслуга, его желание, то, как он преследовал игроков и забил два решающих гола».