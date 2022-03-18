ФОТО. Как Ярмоленко отпраздновал победу Вест Хэма с болельщиками

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко успешно вышел на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи».



За отведенные полчаса украинцу удалось забить победный мяч в дополнительное время, который вывел лондонцев в четвертьфинал.



После встречи Ярмоленко подошел к фанатской трибуне, подарил болельщикам свою футболку, а также теплос ними пообщался и пообнимался.