ФОТО. Как Ярмоленко отпраздновал победу Вест Хэма с болельщиками

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко успешно вышел на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи».
За отведенные полчаса украинцу удалось забить победный мяч в дополнительное время, который вывел лондонцев в четвертьфинал.
После встречи Ярмоленко подошел к фанатской трибуне, подарил болельщикам свою футболку, а также теплос ними пообщался и пообнимался.
Источник — Sport.ua
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