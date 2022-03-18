УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ФОТО. Как Ярмоленко отпраздновал победу Вест Хэма с болельщиками

Андрей подошел к трибуне и обнялся с фанатами

  • 18.03.2022 12:51
  • 3226 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Как Ярмоленко отпраздновал победу Вест Хэма с болельщиками
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко успешно вышел на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи».
 
За отведенные полчаса украинцу удалось забить победный мяч в дополнительное время, который вывел лондонцев в четвертьфинал.
 
После встречи Ярмоленко подошел к фанатской трибуне, подарил болельщикам свою футболку, а также теплос ними пообщался и пообнимался. 

yarmolenko-i-bolelshchiki-posle-pobedy-nad-sevilyey
yarmolenko-i-bolelshchiki-posle-pobedy-nad-sevilyey-foto-1
yarmolenko-i-bolelshchiki-posle-pobedy-nad-sevilyey-foto-2
yarmolenko-i-bolelshchiki-posle-pobedy-nad-sevilyey-foto-3
yarmolenko-i-bolelshchiki-posle-pobedy-nad-sevilyey-foto-4

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности