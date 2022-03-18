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Томаш СОУЧЕК: «Не мог поверить, что Ярмоленко снова забил»

Чешский футболист очень рад за партнера по команде

  • 18.03.2022 12:20
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Томаш СОУЧЕК: «Не мог поверить, что Ярмоленко снова забил»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «Вест Хэма» Томаш Соучек прокомментировал победный гол Андрея Ярмоленко в ворота «Севильи», благодаря которому «Вест Хэм» вышел в 1/4 финала Лиги Европы.
 
«Когда Ярмоленко забил, я не мог поверить, что это снова он. Я был так счастлив за него. Для Андрея это самые трудные моменты в его жизни. То, что он может сейчас все делать – это его большая особенность», – сказал Соучек.
 
Отметим, что Ярмоленко забил во втором матче подряд.

Источник — Football London

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