Томаш СОУЧЕК: «Не мог поверить, что Ярмоленко снова забил»

Один из лидеров «Вест Хэма» Томаш Соучек прокомментировал победный гол Андрея Ярмоленко в ворота «Севильи», благодаря которому «Вест Хэм» вышел в 1/4 финала Лиги Европы.



«Когда Ярмоленко забил, я не мог поверить, что это снова он. Я был так счастлив за него. Для Андрея это самые трудные моменты в его жизни. То, что он может сейчас все делать – это его большая особенность», – сказал Соучек.



Отметим, что Ярмоленко забил во втором матче подряд.