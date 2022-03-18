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Форвард Вест Хэма: «Ярмоленко крутой, не представляю, что он переживает»

Майкл Антонио поддержал украинца

  • 18.03.2022 12:00
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Форвард Вест Хэма: «Ярмоленко крутой, не представляю, что он переживает»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский «Вест Хэм» на своем поле обыграл испанскую «Севилью» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Решающий гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Нападающий Майкл Антонио прокомментировал выход в четвертьфинал, а также высказался о Ярмоленко.

«Вест Хэм» никого не боится. Для нас не важно, с кем мы играем. Сейчас мы в четвертьфинале Лиги Европы, боремся за трофей. Мы здесь не только ради участия. Почему бы нам не выиграть турнир?

Андрей Ярмоленко такой крутой парень. Я не могу вообразить, что он переживает. Сейчас у него трудный период в жизни. Надеюсь, он сможет продолжать делать свою работу дальше», - сказал Ярмоленко.

Источник — ФК Вест Хэм

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