Ярмоленко получил среднюю оценку за победный матч с Севильей

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал главным героем матча 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи» (победа 2:0). Он начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 88-й минуте, когда матч катился к овертайму.
Статистический портал WhoScored за этот матч Ярмоленко дал оценку 6.9. 9 игроков команды получили балл выше.
Лучшим игроком стал Томаш Соучек (8.5).
Источник — WhoScored.com
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