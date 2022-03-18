УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Вест Хэм – первый английский клуб, который выбил Севилью из Лиги Европы

Лондонцы прошли испанцев в Лиге Европы

  • 18.03.2022 09:19
  • 899 просмотров
  • 1 комментарий
Вест Хэм – первый английский клуб, который выбил Севилью из Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» одолел «Севилью» на стадии 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче лондонцы дома победили в дополнительное время — 2:0. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу команды Хулена Лопетеги.

Таким образом, «Вест Хэм» стал первым английским клубом, который выбил «Севилью» из Лиги Европы. За время существования турнира остановить андалусийцев удавалось также португальскому «Порту», немецкому «Ганноверу» и чешской «Славии».

Напомним, что «Севилья» является 4-кратным победителем Лиги Европы. Еще дважды команда выигрывала Кубок УЕФА (турнир-предшественник ЛЕ).

Источник — ESPN

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    *🍀*, 18.03.2022 09:25
    +1
    Это Севилья уже у всех в печёнках сидит. Пускай за своё чемпионство сражаются.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности