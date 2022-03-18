Вест Хэм – первый английский клуб, который выбил Севилью из Лиги Европы

«Вест Хэм» одолел «Севилью» на стадии 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче лондонцы дома победили в дополнительное время — 2:0. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу команды Хулена Лопетеги.

Таким образом, «Вест Хэм» стал первым английским клубом, который выбил «Севилью» из Лиги Европы. За время существования турнира остановить андалусийцев удавалось также португальскому «Порту», немецкому «Ганноверу» и чешской «Славии».

Напомним, что «Севилья» является 4-кратным победителем Лиги Европы. Еще дважды команда выигрывала Кубок УЕФА (турнир-предшественник ЛЕ).