УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Форвард Вест Хэма: «Почему бы нам не выиграть Лигу Европы?»

Майкл Антонио решительно настроен на дальнейшие матчи

  • 18.03.2022 07:55
  • 771 просмотр
  • 0 комментариев
Форвард Вест Хэма: «Почему бы нам не выиграть Лигу Европы?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский «Вест Хэм» на своем поле обыграл испанскую «Севилью» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Решающий гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Нападающий Майкл Антонио поделился планами на последующие матчи.

«Это было невероятно. Этот сезон похож на сбывшуюся мечту. Мы просто играем и наслаждаемся нашим футболом. Надеюсь, болельщикам он тоже нравится.

Мы верили в себя с первого тайма. Мы продолжали творить, продолжали двигаться. Сказали себе, что если будем делать то, что делаем, добьемся победы.

Мы никого не боимся — неважно, с кем мы играем. Сейчас мы в четвертьфинале Лиги Европы, мы сражаемся за трофей. Мы здесь не только ради участия. Почему бы нам не выиграть турнир?» — сказал Антонио.

Источник — BBC

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности