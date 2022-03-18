Форвард Вест Хэма: «Почему бы нам не выиграть Лигу Европы?»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский «Вест Хэм» на своем поле обыграл испанскую «Севилью» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Решающий гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.
Нападающий Майкл Антонио поделился планами на последующие матчи.
«Это было невероятно. Этот сезон похож на сбывшуюся мечту. Мы просто играем и наслаждаемся нашим футболом. Надеюсь, болельщикам он тоже нравится.
Мы верили в себя с первого тайма. Мы продолжали творить, продолжали двигаться. Сказали себе, что если будем делать то, что делаем, добьемся победы.
Мы никого не боимся — неважно, с кем мы играем. Сейчас мы в четвертьфинале Лиги Европы, мы сражаемся за трофей. Мы здесь не только ради участия. Почему бы нам не выиграть турнир?» — сказал Антонио.
Источник — BBC
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